Мир 03 марта 2024, 18:39 Затягивание переговоров навредило Украине Сийярто: затягивание переговоров ухудшило положение Украины РИА «Новости»

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План украинского руководства улучшить положение на поле боя и начать переговоры, имея более выгодные позиции, провалился. Ситуация сложилась не в пользу ВСУ. Такое мнение выразил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Его процитировали «Известия».

«Я уже несколько месяцев слышу, что украинцы могут улучшить свое положение на поле боя, что даст им возможность начать переговоры, имея более выгодную позицию», — пояснил венгерский дипломат.

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Однако в последние недели стало ясно, что инициатива принадлежит России. Украина не смогла реализовать свой сценарий, обратил внимание Сийярто.

ВС России в феврале освободили Авдеевку и ряд близлежащих населенных пунктов. После взятия под контроль этой территории российские военные продолжили наступление. В связи с этим на Западе заговорили об отправке военных на Украину.