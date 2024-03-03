Мир 03 марта 2024, 18:20 Провалы ВСУ вынудили Запад подумать об отправке своих солдат на Украину MWM: Запад обсуждает отправку военных на Украину из-за промахов ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Территориальные потери ВСУ заставили западные страны обсуждать возможную отправку военных на Украину. Об этом написал журнал The Military Watch Magazine.

«Заявление Макрона было сделано после серьезных украинских провалов и продолжающейся потери территории из-за быстрого сокращения боевых возможностей страны», — отметили журналисты.

Реклама

Сейчас ВСУ испытывают снарядный голод, им не хватает солдат и техники. Проблема коснулась всех подразделений, включая элитных, подчеркнули в материале.

На этом фоне призывы к прямому вмешательству стали звучать чаще. Запад хочет предотвратить победу России, которая кажется неизбежной, подытожили журналисты.

Миллиардер Дэвид Сакс отмечал, что американские военные могут поехать на Украину в случае переизбрания Джо Байдена на новый президентский срок. Объявить об этом решении до выборов он не решится, подчеркнул предприниматель.