03 марта 2024, 18:20
Провалы ВСУ вынудили Запад подумать об отправке своих солдат на Украину
MWM: Запад обсуждает отправку военных на Украину из-за промахов ВСУ
Территориальные потери ВСУ заставили западные страны обсуждать возможную отправку военных на Украину. Об этом написал журнал The Military Watch Magazine.
«Заявление Макрона было сделано после серьезных украинских провалов и продолжающейся потери территории из-за быстрого сокращения боевых возможностей страны», — отметили журналисты.
Реклама
Сейчас ВСУ испытывают снарядный голод, им не хватает солдат и техники. Проблема коснулась всех подразделений, включая элитных, подчеркнули в материале.
На этом фоне призывы к прямому вмешательству стали звучать чаще. Запад хочет предотвратить победу России, которая кажется неизбежной, подытожили журналисты.
Миллиардер Дэвид Сакс отмечал, что американские военные могут поехать на Украину в случае переизбрания Джо Байдена на новый президентский срок. Объявить об этом решении до выборов он не решится, подчеркнул предприниматель.
Россия
Запад
НАТО
Украина
Реклама
Реклама