«Затягивают петлю на шее Лукашенко»: Россию обвинили в попытках «съесть» Белоруссию

Россия намерена «поглотить» Белоруссию. Экс-председатель Верховного совета республики Станислав Шушкевич заявил, что Москва «затягивает петлю на шее Лукашенко».

Для достижения своих целей РФ использует жажду белорусского лидера к власти, рассказал Шушкевич в интервью M.News World.

«Россия действительно предпринимает усилия, чтобы съесть Беларусь. Аннексировать и присоединить к себе», — заявил политик.

Шушкевич считает, что затягивать в финансовый омут Лукашенко больше не надо — это уже произошло.

«Он уже затянут и не в состоянии платить. <…> Петля затягивается, и для Беларуси это плохо», — заметил бывший председатель Верховного совета Белоруссии.

Когда настанет пора рассчитываться по государственным долгам, допустил Станислав Шушкевич, Лукашенко вполне может продать все, в том числе и республику. Большинство белорусов при этом «стремятся к Европе».

Стране, заметил политик, удается противостоять созданию единого государства с РФ. Население республики, уверен он, такой доли не заслуживает. Если же независимости Белоруссии будет что-то угрожать, Запад едва ли ее защитит.

Шушкевич уже упоминал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о давлении на республику.