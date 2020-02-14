«Если он такое сказал, то наконец-то сказал правду. Потому что без намеков здесь совершенно все ясно — Россия хочет быть империей и вообще ей не хватает цивилизованности, поэтому она хочет прицепить Украину и Беларусь», — заметил Шушкевич.

По его словам, белорусы чем-то отличаются от россиян. Они не мешают своим соседям, им нравится быть чуть-чуть другими. Исходя из этого, он подчеркнул, что объединение с Россией — это «нелепица», «желание иметь империю».