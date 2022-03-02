«Герои нашей страны»: политолог объяснил, почему российские военные защищают человечество

Каждый, кто сегодня участвует в операции на Украине, является героем нашей страны. Об этом в разговоре с телеканалом «360» заявил президент регионального института политических коммуникаций Иван Мезюхо.

Каждая жизнь нашего воина на вес золота. Каждый, кто сегодня участвует в специальной операции — это герой нашей страны Иван Мезюхо Президент регионального института политических коммуникаций

Он отметил, что это тот человек, который защищает не только нашу страну, но и в целом человечество, потому что специальная операция на Украине направлена не только на установление истинных гарантий безопасности России, она в целом направлена на стабилизацию на европейском континенте. Мезюхо добавил, что все механизмы по международной глобальной безопасности в последние годы были нарушены Западом.

Он отметил, что его радует, что «такая информация о геройстве наших парней сегодня озвучивается». Мезюхо обратил внимание на то, что российское гражданское общество, наверное, в информационном смысле стало реагировать даже несколько раньше, чем официальное ведомство. И мониторя социальные сети, люди видят видео в поддержку наших военнослужащих.

В Минобороны до этого заявили, что с территории Украины в Россию эвакуировано более 140 тысяч человек, 39 тысяч из них — дети. Россия сформировала гуманитарные колонны для помощи украинскому населению. У всех жителей страны на контролируемой ВС России территории будет питание, вода, и средства первой необходимости.