Минобороны назвало число эвакуированных с Украины в Россию взрослых и детей

С территории Украины в Россию эвакуировано более 140 тысяч человек, сообщили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что 39 тысяч из них — дети. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Такое заявление он сделал на брифинге Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.

«В настоящее время с территории Украины через одиннадцать пунктов пропуска эвакуировано 140 029 человек, в том числе 39 068 детей», — сказал он. Его слова процитировало РИА «Новости».

В Минобороны отметили, что Россия сформировала гуманитарные колонны для помощи населению Украины. Никто из жителей страны на контролируемой ВС России территории не останется без питания, без воды, без средств первой необходимости, подчеркнули там.

Мизинцев заявил, что Вооруженные силы РФ рассчитывают на оперативное содействие ООН, ОБСЕ и правозащитных организаций в решении гуманитарных вопросов на Украине. В Минобороны также заявили, что возьмут на себя стопроцентные обязательства по обеспечению безопасности гуманитарного коридора, если украинские власти будут готовы его создать.

В Минобороны также подчеркнули, что националисты прикрываются гражданским населением как живым щитом. Они мешают вывести мирных жителей из Киева, Харькова, Мариуполя и других городов.