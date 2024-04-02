Мир 02 апреля 2024, 02:36 Зарплаты украинских топ-чиновников превысили десятки тысяч долларов Кулеба заработал в 2023 году 40 тысяч долларов РИА «Новости»

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заработал больше всех среди высокопоставленных украинских чиновников. Речь идет о сумме почти в 40 тысяч долларов за год. Об этом сообщил местный портал «Слово и дело».

Речь идет о сумме почти в 40 тысяч долларов за год.

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«На втором месте — министр юстиции Денис Малюська», — отметили авторы статьи.

На третьей позиции оказался глава МВД Игорь Клименко.

Ранее стало известно, что за 2023 год семья президента Украины Владимира Зеленского заработала более 316 тысяч долларов. Об этом сообщил офис президента со ссылкой на декларацию главы государства. По данным ОП, доходы семьи президента складывались из зарплаты, процентов по вкладам и арендной платы за сдачу недвижимости.