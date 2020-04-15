Зарплату министров Новой Зеландии сократили из-за коронавируса

Правительство Новой Зеландии лишилось 20% своих зарплат из-за пандемии коронавируса. Сокращенные выплаты министры будут получать следующие полгода.

«Сегодня я могу подтвердить, что я, министры и руководители органов госслужбы пойдем на сокращение зарплаты на 20% на следующие шесть месяцев», — сообщила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. Трансляция выступления велась на канале New Zealand Television.

Она пояснила, что зарплаты решили уменьшить, чтобы уравнять доходы местных жителей, которые пострадали от коронавируса. Сейчас в стране многие граждане потеряли работу или столкнулись с сокращением зарплат на фоне пандемии.

Генеральный директор службы здравоохранения Новой Зеландии Эшли Блумфилд добавил, что за сутки в стране зафиксировали шесть подтвержденных случаев инфицирования и 14 возможных. Всего вылечить удалось 728 человек. Скончались от коронавируса девять пациентов. Общее число зараженных составило 1386 человек.

В Новой Зеландии, как и во многих других странах, продолжает действовать режим чрезвычайного положения. В мире количество болеющих COVID-19 уже перевалило за два миллиона человек.