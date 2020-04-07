Главу минздрава Новой Зеландии понизили после нарушения карантина
Дэвида Кларка, министра здравоохранения Новой Зеландии, понизили в ранге после нарушения карантина. Об этом написал сайт «Известия» со ссылкой на иностранное издание.
Джасинда Ардерн, премьер-министр страны, рассказала, что Кларк сам сообщил ей о случившемся и предложил свою отставку.
«При нормальных условиях я бы уволила министра здравоохранения. То, что он сделал, было неправильно, и нет никаких оправданий. Но сейчас мой приоритет — это наша коллективная борьба против COVID-19… По этой причине, и только по этой причине, доктор Кларк сохранит свою позицию», — поделилась она.
Глава министерства здравоохранения займет должность помощника министра финансов. Его также понизят в ранге в кабинете министров.
Он сообщил, что ездил на пляж с семьей в первые выходные введения карантина.
Напомним, ранее Кларк выезжал в парк, чтобы покататься на велосипеде. К этому он призывал и местных жителей.