Главу минздрава Новой Зеландии понизили после нарушения карантина

Джасинда Ардерн, премьер-министр страны, рассказала, что Кларк сам сообщил ей о случившемся и предложил свою отставку.

«При нормальных условиях я бы уволила министра здравоохранения. То, что он сделал, было неправильно, и нет никаких оправданий. Но сейчас мой приоритет — это наша коллективная борьба против COVID-19… По этой причине, и только по этой причине, доктор Кларк сохранит свою позицию», — поделилась она.

Глава министерства здравоохранения займет должность помощника министра финансов. Его также понизят в ранге в кабинете министров.

Он сообщил, что ездил на пляж с семьей в первые выходные введения карантина.

Напомним, ранее Кларк выезжал в парк, чтобы покататься на велосипеде. К этому он призывал и местных жителей.