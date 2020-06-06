Зараженный премьер Армении назвал адом ситуацию с COVID-19 в республике

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекцией в республике критическая. Он сообщил, что система здравоохранения перегружена и не успевает госпитализировать больных.

По данным «Интерфакса», он заявил об этом во время брифинга во дворе дома правительства.

«Мы достигли критической отметки и шагаем по аду», — подчеркнул Пашинян.

Он добавил, что после обсуждения в правительстве было решено локдаун не объявлять, так он не приведет к желаемому результату.

«Не только потому, что экономические последствия будут тяжелыми, а поскольку уверены и мониторинг показывает, что карантин не будет соблюдаться на должном уровне, который принесет желаемый результат», — отметил премьер Армении.

На своей странице в Facebook Пашинян публикует фото и видео, которые фиксируют нарушения ограничений в Армении. Их премьеру пересылают другие пользователи.

Он уверен, что в республике как минимум 30 тысяч инфицированных переносят болезнь бессимптомно и не знают, что заражены.

«То, что я увидел благодаря вам, это просто катастрофа. В больницах мест практически нет, скоро их не будет совсем, потому что за день такой темп роста остановить невозможно. Если бы введенные нами нормы соблюдались, то больных было бы меньше на 95%», — заявил Пашинян.

1 июня стало известно, что армянский премьер-министр и его семья заразились COVID-19. Все они переносят болезнь бессимптомно.