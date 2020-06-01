Премьер-министр Армении и его семья заразились коронавирусом

«Вчера стало известно, что мой тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным. У меня не было никаких симптомов, но поскольку я должен был отправиться в поездку, решил сдать тест. У всех членов семьи результаты тестов положительные», — заявил он и добавил, что родственники, скорее всего, заразились от него.

По его словам, пока нет никаких ярких симптомов болезни. Например, повышенная температура не наблюдается. Однако Пашинян понимает, что сейчас нужно быть очень внимательным, ведь болезнь развивается быстро. Глава правительства беспокоится из-за того, что может заразить пожилых людей.

В ближайшее время премьер будет работать в своей резиденции. Он отметил, что для этого у него там есть все условия и средства связи.

«Сколько будет возможно работать — буду работать», — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что в современных реалиях нужно «научиться жить с коронавирусной инфекцией».

Режим ЧП действует в Армении с 16 марта. Его продлили до 13 июня. Об этом сообщило издание Sputnik. Тем не менее с 18 мая в стране начал работать общественный транспорт. Пассажиров попросили ездить в нем в масках и перчатках. Также в республике открыли торговые центры, общепиты.