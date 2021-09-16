Чижов назвал условие для ускоренного запуска «Северного потока — 2»
Из-за роста цен на газ введение «Северного потока — 2» в эксплуатацию только ускорится. Постпред России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24» выразил уверенность, что процесс завершится положительно.
Чижов заметил, что в ЕС хватает тех, кто даже в росте мировых цен на голубое топливо усмотрел «руку Кремля» и попытку навязать СП-2.
«Думаю, что повлияет, надеюсь, что положительно. Они [процедуры] будут ускорены», — прокомментировал он ситуацию с подорожанием газа.
Процедуры по запуску «Северного потока — 2», по его мнению, завершатся положительно в любом случае. Мнение депутатов Европарламента на процесс не повлияют, несмотря на «широкий замах на энергетику».
«Они, в частности, требуют, чтобы потребители в ЕС отказались от электроэнергии, производимой российскими АЭС, а также АЭС, построенными за пределами России, но по российским технологиям», — заметил Чижов.
Он добавил, что пояснений, как подобное осуществить на практике, никто не дает. Произведенная в любом месте электроэнергия попадает в общую сеть.
На закрытии торгов 16 сентября цены на европейский газ остановились на уровне 760 долларов за тысячу кубометров. Накануне стоимость голубого топлива обновила исторический рекорд с показателем на пике почти в 970 долларов за такой же объем.