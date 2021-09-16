Из-за роста цен на газ введение «Северного потока — 2» в эксплуатацию только ускорится. Постпред России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24» выразил уверенность, что процесс завершится положительно.

Чижов заметил, что в ЕС хватает тех, кто даже в росте мировых цен на голубое топливо усмотрел «руку Кремля» и попытку навязать СП-2.

«Думаю, что повлияет, надеюсь, что положительно. Они [процедуры] будут ускорены», — прокомментировал он ситуацию с подорожанием газа.

Процедуры по запуску «Северного потока — 2», по его мнению, завершатся положительно в любом случае. Мнение депутатов Европарламента на процесс не повлияют, несмотря на «широкий замах на энергетику».

«Они, в частности, требуют, чтобы потребители в ЕС отказались от электроэнергии, производимой российскими АЭС, а также АЭС, построенными за пределами России, но по российским технологиям», — заметил Чижов.

Он добавил, что пояснений, как подобное осуществить на практике, никто не дает. Произведенная в любом месте электроэнергия попадает в общую сеть.

На закрытии торгов 16 сентября цены на европейский газ остановились на уровне 760 долларов за тысячу кубометров. Накануне стоимость голубого топлива обновила исторический рекорд с показателем на пике почти в 970 долларов за такой же объем.