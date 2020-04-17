США назвали дату своего пилотируемого полета в космос. Он будет первым с 2011 года
«27 мая НАСА отправит американских астронавтов с американской земли. При участии наших партнеров из SpaceX астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен отправятся к МКС на корабле Crew Dragon с помощью ракеты Falcon 9», — написал в Twitter администратор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NАSА) Джим Брайденстайн.
После 2011 года американских астронавтов доставляли на орбиту российскими кораблями «Союз». 9 апреля с космодрома Байконур запустили ракету-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16».
На космическую станцию отправились космонавты «Роскосмоса» Анатолий Иванишин и Иван Вагнер вместе с астронавтом Крисом Кэссии.
Ранее сегодня с МКС на землю вернулся космонавт Олег Скрипочка с астронавтами NASA Джессики Меир и Эндрю Морганом.