США назвали дату своего пилотируемого полета в космос. Он будет первым с 2011 года

Запуск в космос американского Crew Dragon запланирован на 27 мая. С момента завершения программы Space Shuttle в 2011 году это будет первый американский пилотируемый космический запуск.

«27 мая НАСА отправит американских астронавтов с американской земли. При участии наших партнеров из SpaceX астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен отправятся к МКС на корабле Crew Dragon с помощью ракеты Falcon 9», — написал в Twitter администратор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NАSА) Джим Брайденстайн.

После 2011 года американских астронавтов доставляли на орбиту российскими кораблями «Союз». 9 апреля с космодрома Байконур запустили ракету-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16».

На космическую станцию отправились космонавты «Роскосмоса» Анатолий Иванишин и Иван Вагнер вместе с астронавтом Крисом Кэссии.

Ранее сегодня с МКС на землю вернулся космонавт Олег Скрипочка с астронавтами NASA Джессики Меир и Эндрю Морганом.