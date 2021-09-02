Диетологи рассказали, каким должен быть осенний рацион

Осенью организм нуждается в дополнительной поддержке, чтобы укреплять иммунитет и противостоять сезонным заболеваниям. Специалисты рассказали Ura.ru, какие продукты следует включить в свой рацион в холодный сезон.

По словам диетолога, доктора медицинских наук Михаила Гинзбурга, необходимо употреблять больше белка, который обладает противовоспалительным действием.

«Осенью необходимо разнообразное питание с достаточным количеством белка с фокусом на противовоспалительное действие. Это когда в питании достаточное количество морской рыбы, вроде и белок и так далее, но это и омега-3 жирные кислоты и витамин D. Здесь появляется противовоспалительный момент, потому что белок компенсируется и человеку надо меньше мяса», — сказал медик.

Он добавил, что в укреплении иммунитета помогут синие ягоды: черника, ежевика, голубика. Его коллега, врач-диетолог Наталья Круглова, напомнила не забывать про фрукты и овощи: в них содержатся витамины, которые необходимы организму осенью.

«Особое внимание стоит уделить сезонным овощам и фруктам. Осень — это тот период, когда мы можем себе позволить сезонные продукты и их много. Из напитков может быть компот, морс на основе ягод: брусника, смородина, в общем то, что содержит антиоксиданты и витамин C», — сказала она.