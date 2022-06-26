Глава Госдепа подсчитал убытки России от запрета на экспорт золота

Санкции на экспорт золота окажут сильное негативное влияние на экономику России. Такой прогноз в интервью телеканалу CNN сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он пояснил, что это вторая по уровню статья доходов России от внешней торговли после поставок энергоресурсов.

«Она составляет 19 миллиардов долларов в год, причем основная часть приходится на страны G7. Это значительно», — сказал заявил Блинкен.

Глава Госдепа подчеркнул, что, по его мнению, введенные санкции уже оказали негативное влияние на российскую экономику, которая, по прогнозам, в следующем году сократится на 8-15%. Блинкен добавил, что давление будет только нарастать.

О введении странами G7 санкций против российского золота накануне сообщил президент США Джо Байден. Он уточнил, что о новых ограничениях объявят на саммите «Семерки». По данным СМИ, запрет коснется только той части драгоценного металла, которую добудут после введения санкций.