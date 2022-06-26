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    26 июня 2022, 20:30

    Глава Госдепа подсчитал убытки России от запрета на экспорт золота

    Глава Госдепа Блинкен заявил о потере Россией 19 млрд долларов из-за запрета на экспорт золота

    Анатолий Минкин

    Санкции на экспорт золота окажут сильное негативное влияние на экономику России. Такой прогноз в интервью телеканалу CNN сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Глава Госдепа подсчитал убытки России от запрета на экспорт золота

    Он пояснил, что это вторая по уровню статья доходов России от внешней торговли после поставок энергоресурсов.

    «Она составляет 19 миллиардов долларов в год, причем основная часть приходится на страны G7. Это значительно», — сказал заявил Блинкен.

    Глава Госдепа подчеркнул, что, по его мнению, введенные санкции уже оказали негативное влияние на российскую экономику, которая, по прогнозам, в следующем году сократится на 8-15%. Блинкен добавил, что давление будет только нарастать.

    О введении странами G7 санкций против российского золота накануне сообщил президент США Джо Байден. Он уточнил, что о новых ограничениях объявят на саммите «Семерки». По данным СМИ, запрет коснется только той части драгоценного металла, которую добудут после введения санкций.