Япония, США, Канада и Великобритания введут запрет на импорт российского золота

Власти США, Великобритании, Японии и Канады запретят импорт золота из России. Об этом написала британская газета The Independent со ссылкой на источник на Даунинг-Стрит.

По данным издания, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поддержал эту меру.

При этом ограничения коснутся золота, добытого после введения ограничения, и не затронут уже приобретенного золота.

Президент США Джо Байден в Twitter также подтвердил, что страны «Большой семерки» откажутся от импорта золота из России.

«Страны „Большая семерки“ объявят, что мы запретим импорт российского золота, основного экспорта, который приносит России десятки миллиардов долларов», — написал он.

По словам Байдена, США обложили Россию беспрецедентными санкциями, чтобы лишить страну доходов, необходимых для финансирования боевых действий на Украине.