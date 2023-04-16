Мир 16 апреля 2023, 02:16 «Лень и воровство». Поляки возмутились запретом на ввоз дешевых украинских продуктов Жители Польши раскритиковали власти за поддержку фермеров запретом украинской продукции РИА «Новости»

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Жители Польши с возмущение восприняли решение властей поддержать местных фермеров запретом дешевых украинских продуктов. Недовольные комментарии появились в аккаунте партии «Право и справедливость», сообщило РИА «Новости».

Поляки негодуют, что меры поддержки аграриев будут проводиться за их счет — добросовестных налогоплательщиков. Люди упрекают власти в том, что они сами создали эту проблему, а теперь жители должны платить за их лень и разгильдяйство.

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«Сначала вы создали проблему, нагадили фермерам, а теперь судорожно пытаетесь исправить свою неумелость нашими деньгами», «Почему поляки должны снова платить за вашу лень, воровство и разгильдяйство», задаются вопросами комментаторы.

Большинство пользователей согласны с тем, что сложившаяся ситуация — это результат года бездействия и коррумпированности польских руководителей, отметило радио Sputnik. И решать эту проблему надо не за счет денег налогоплательщиков.

«Я буду просить прибавки к моей зарплате. Причем в „серую“, чтобы налоги не забрали все», — пригрозил один из комментаторов, чье мнение поддержали практически все пользователи.

Польша до 30 июня ввела запрет на дешевые украинские сельхозпродукты, которые наводнили Европу и составили конкуренцию товарам местных фермеров. В перечень «запрещенки» попали не только зерно и масленичные культуры, но и телятина, говядина. мясо птицы, яйца, молока и масса других продуктов, за бесценок поставляемые Киевом за рубеж.