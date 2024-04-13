Мир 13 апреля 2024, 11:18 Запрет США на торговлю металлами из России сочли политизированным Посол Антонов назвал запрет США на торговлю металлами из России политизированным РИА «Новости»

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Введенный в США запрет на торговлю никелем, медью и алюминием из России является полностью политизированным решением. Об этом РИА «Новости» заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Очередной жесткий запрет за торговлю алюминием, медью и никелем из России является политизированным и неоправданным шагом. Этот поступок — даже не выстрел в ногу, а просто пальба без разбора, — сказал он.

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Дипломат предположил, что США надеются на стабильные цены на эти металлы внутри самой страны.

«Американская администрация с легкостью вносит дисбалансы в работу международных рынков и подключает сателлитов к режиму ограничений. США малюют нелегитимные шаги как намерение показать лидерство в сдерживании России, а также попытку помешать проведению специальной операции на Украине», — добавил Антонов.

Минфин США в пятницу объявил о запрете на ввоз в страну меди, алюминия и никеля российского происхождения. При этом ограничение не затрагивает металлы, которые произвели до 13 апреля.