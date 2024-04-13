Мир 13 апреля 2024, 00:49 США запретили импорт алюминия, меди и никеля из России Минфин США ввел запрет на ввоз российского алюминия и меди РИА «Новости»

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Американские власти одобрили запрет на ввоз в Соединенные Штаты алюминия, меди и никеля российского происхождения. Об этом сообщила пресс-служба Минфина страны.

«Запрещается импорт и ввоз в США алюминия, меди и никеля российского происхождения, за исключением случаев, предусмотренных законом или оговоренных лицензией», — указали в документе.

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Данные ограничения не коснулись российской меди, алюминия и никеля, которые произвели до 13 апреля текущего года.

Обозреватели Reuters ранее сообщили, что введение Евросоюзом запрета на импорт российского алюминия спровоцирует рост соперничества между европейскими и американскими потребителями на мировом рынке. Подорожание алюминия усугубит положение иностранных компаний в сфере транспорта и строительства.