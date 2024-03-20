Мир 20 марта 2024, 04:04 Запрет Греции на участие россиян в праздновании Дня независимости назвали позором Глава МИД Греции призвал не приглашать россиян на торжества в День независимости Freepik

Читать 360tv в

Глава МИД Греции Йоргос Герапетритис направил дипломатическим и консульским органам страны письмо с запретом приглашать представителей России и Белоруссии на День независимости 25 марта. Об этом сообщил портал Newsbreak.gr.

«В связи с национальным праздником 25 марта просим вас на ваши мероприятия не направлять приглашения представителям дипломатических и консульских ведомств России и Беларуси», — указали в письме.

Реклама

Авторы опубликованного на сайте материла назвали директиву министра национальным позором.

«Россия всегда занимала видное место в праздновании 25 марта», — отметили в статье издание.

Ранее Герапетритис заявил, что положение Украины после полутора лет конфликта ужасное. Западу нужно быть решительнее в оказании помощи Киеву, считает глава внешнеполитического ведомства Греции.