Мир 28 ноября 2023, 02:40 Ситуацию на Украине в Греции назвали «ужасной» и потребовали от Киева финотчет Глава МИД Греции Герапетритис: Украина находится в ужасном положении Freepik

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Ситуация на Украине «не идет хорошо», положение страны после полутора лет конфликта ужасное, заявил в интервью телеканалу CNBC министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис. Западу нужно быть решительнее в оказании помощи Киеву, считает глава внешнеполитического ведомства.

«Ситуация остается прежней, и правда в том, что она не идет хорошо. Прошло полтора года столкновений… Это ужасное положение. Я думаю, что нам следует постараться быть как можно более решительными в плане помощи Украине», — заявил Герапетритис накануне двухдневной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

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Глава греческого МИД отметил, что Евросоюз выделил Украине значительный бюджет, но сейчас важно заявить, что ЕС будет с Украиной, «несмотря ни на что». При этом министр заявил, что НАТО необходимо решить вопрос с финансовыми отчетами. На Украине существует «огромная проблема подотчетности», признал Герапетритис.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что власти не согласятся на пересмотр многолетнего бюджета Европейского союза, если он будет включать только Украину и ничего больше. Ресурсы Фонда солидарности нужно направлять государствам, которые рискуют пострадать от стихийных бедствий, а также нужно вкладывать финансы в развитие STEP.