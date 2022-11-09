Запрет Госдепа на выезд российских дипломатов из Вашингтона назвали наглостью и своеволием | 360°

09 ноября 2022, 12:10
Запрет Госдепа на выезд российских дипломатов из Вашингтона назвали наглостью и своеволием
Экс-посланник МИД Корчмарь назвал наглостью запрет на выезд дипломатов РФ из Вашингтона
Решение Государственного департамента США по своему усмотрению запрещать выезд российских дипломатов из Вашингтона является примером своеволия и наглости американских политиков. Об этом «360» заявил чрезвычайный и полномочный посланник МИД России в отставке Василий Корчмарь.
«Это первый подобный случай в дипломатической практике. Это своеволие, наглость и несоблюдение дипломатической этики. Несоблюдение дипломатической практики», — заявил он.
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Корчмарь напомнил, что по Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года дипломатам разрешается беспрепятственно перемещаться по стране пребывания, кроме закрытых районов.
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«Нельзя запрещать дипломату запрещать выезжать куда-то. Тем более запрещать страну покидать, это вообще нонсенс! Нет такого, чтобы дипломату не позволили выезжать. Безусловно, это провокация», — отметил бывший посланник.
По мнению Корчмаря, таким образом американские власти демонстрируют собственную безнаказанность и вседозволенность. Он не исключил, что Россия ответит США идентичным запретом по выезду американских дипломатов из Москвы.
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что Госдеп может без объяснения причин запрещать российским дипломатам выезжать из столицы, писал RT.
США
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