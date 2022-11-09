Госдеп начал отказывать российским дипломатам в выезде из Вашингтона без объяснения причин | 360°

Мир 09 ноября 2022, 11:52 Госдеп начал отказывать российским дипломатам в выезде из Вашингтона без объяснения причин Посол Антонов: Госдеп может запрещать российским дипломатам выезжать из Вашингтона Unsplash

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Госдепартамент начал требовать от российских дипломатов информировать о поездках за пределы Вашингтона, рассказал РИА «Новости» посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, выезд могут запретить без объяснения причин.

Информировать Госдепартамент о своих планах уехать из города нужно всем российским дипломатам, причем это нужно делать за неделю-две до отъезда с предоставлением данных о точном маршруте.

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«Причем американцы могут отказать без объяснения причин», — добавил посол.

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По словам Антонова, он не понимает смысла таких требований. Собеседник агентства отметил, что сейчас россияне вынуждены работать в условиях множества ограничений, которые постоянно придумывает и выдвигает принимающая сторона.

«Посольство — тоже в каком-то роде передовая», — подчеркнул Антонов, отметив, что сотрудники дипмиссии относятся к своей работе с высокой долей ответственности.

В конце октября посол заявил, что США все сильнее вовлекаются в украинский конфликт. По его мнению, Штаты превратили территорию Украины в поле битвы с Россией.