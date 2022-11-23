Мир 23 ноября 2022, 23:59 Запорожскую АЭС снова отключили от внешнего электроснабжения МАГАТЭ: ЗАЭС отключилась от внешнего энергоснабжения и работает от аварийных генераторов РИА «Новости»

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Запорожская АЭС отключилась от внешнего энергоснабжения. Об этом говорится в официальном заявлении главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. Текст опубликован на сайте организации.

Гросси заявил, что для охлаждения реактора и работы других функций по обеспечению ядерной безопасности станция получает энергию от дизельных генераторов.

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Глава МАГАТЭ отметил, что это лишь сильнее еще подчеркнуло опасную ситуацию, которая сложилась на крупнейшей в Европе ядерной электростанции. Он напомнил, что отключение произошло спустя всего несколько дней после того, как АЭС подверглась массированным обстрелам.

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Национальный оператор Украины «Энергоатом» ранее заявил, что снижение напряжения в поврежденной энергосистеме страны привело к аварийным отключениям Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС. Все блоки станций отключились, но продолжили работать в проектном режиме без поставки электричества в единую систему.

При этом получавшая электричество из украинской энергосистемы Запорожская АЭС перешла в режим полного отключения, но на станции запустили дизельные генераторы.

Радиационный фон на всех атомных энергостанциях, а также вокруг них остается в пределах нормы.