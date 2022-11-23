Мир 23 ноября 2022, 17:50 Радиационный фон возле отключенных на Украине АЭС остался в норме «Энергоатом» объявил о стабильном радиационном фоне около отключенных АЭС Украины РИА «Новости»

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Снижение частоты в энергетической системе Украины привело к аварийному отключению энергоблоков Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой атомных электростанций. Об этом сообщила пресс-служба компании «Энергоатом».

В компании подчеркнули, что радиационный фон на площадках и окружающей территории вокруг станций не изменился. Все показатели находятся в пределах нормы.

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В данный момент станции работают в проектном режиме без передачи электричества в энергосистему Украины. Как только ситуация стабилизируется, подачу энергии с АЭС возобновят.

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Отдельно в «Энергоатоме» отметили, что из-за повреждения энергосистемы Украины прекратилось снабжение энергией Запорожской АЭС, которая перешла в режим полного отключения. В данный момент там работают дизельные генераторы. Радиационный фон на площадке остался в норме.

Энергосистема Украины прекратила работать в результате нанесенных ударов. Аварийные отключения оставили без света сразу несколько областей, а также Молдавию и Приднестровье.