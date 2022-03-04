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    04 марта 2022, 10:29

    Запорожская АЭС перешла под контроль России — инспекция ядерного регулирования Украины

    Инспекция ядерного регулирования Украины заявила, что Россия заняла Запорожскую АЭС

    Наза Салех Захи

    Вооруженные силы РФ взяли под контроль Запорожскую АЭС. Об этом заявили в инспекции ядерного регулирования Украины.

    Также эта информация появилась в Telegram-канале военной администрации Запорожской области.

    «Площадка Запорожской АЭС захвачена военными силами Российской Федерации — Государственная инспекция ядерного регулирования Украины. Оперативным персоналом контролируется состояние энергоблоков и обеспечивается их эксплуатация в соответствии с требованиями технологических регламентов безопасной эксплуатации», — сказано в сообщении ведомства.

    Ранее стало известно о пожаре на Запорожской АЭС. По данным государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, также возгорание случилось за пределами Запорожской АЭС, а на станции отключили один из энергоблоков. Позже пожар удалось ликвидировать, никто не пострадал. Радиационный фон находится в норме.