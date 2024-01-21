21 января 2024, 23:38
«Заползают под одежду и грызут пальцы». Крысы с мышами заполонили окопы бойцов ВСУ
CNN: вызывающие рвоту и кровотечение крысы поселились в окопах ВСУ
Бойцы ВСУ столкнулись с серьезными проблемами жизни в окопах. Их заполонили крысы и мыши, которые вызывают рвоту и кровотечение из глаз. Об этом сообщило издание CNN.
Украинская военнослужащая с позывным Кира рассказала, что ночью невозможно спать из-за мышей, которые заползают под одежду или грызут пальцы. В ее землянке с четырьмя солдатами обитало около 1000 мышей.
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«Удается поспать два или три часа, в зависимости от того, насколько вам повезет», — отметила она.
Судя по опубликованным украинскими солдатами видео, мыши и крысы лезут под кровати, в рюкзаки, карманы пальто и наволочки. Также грызуны разрушают военное и электрическое оборудование.
«А еще они грызли танки и колеса. Потери от мышей только в нашей землянке составляют один миллион гривен», — добавила собеседница издания.
Главе МИД Украины Дмитрию Кулебе посоветовали взять лопату, чтобы вырыть окоп и защититься от гнева украинцев. Цена победы ВСУ слишком высока, Украина не сможет ее заплатить, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.
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