Мир 16 января 2024, 13:40 Депутат Госдумы предложили подарить Кулебе лопату Депутат Госдумы Белик предложил подарить Кулебе лопату для рытья окопов Kirill Chubotin / Global Look Press

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Российский депутат, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА «Новости» призвал украинцев подарить своему министру иностранных дел Дмитрию Кулебе лопату. Так он отреагировал на высказывание главы МИД Украины о том, что ВСУ будут сражаться лопатами, если у них кончится оружие.

Белик предположил, что скоро украинцы «включат здравый смысл» и осознают, для чего их мобилизуют.

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«Поэтому лопату как раз пришлют Кулебе, чтобы он, сражаясь с ней в руках, сам себе вырыл окоп и приготовился к обороне от народного гнева…» — высказался депутат.

По его мнению, разговор о лопатах со стороны Кулебы указывает на серьезные проблемы с поставками оружия со стороны Запада. Для ЕС цена украинской победы непомерная. А для самих ВСУ она не просто призрачная, но и невозможная, резюмировал Белик.

Клуба заявил, что на карту поставлено существование всей Украины. Также ранее он говорил о том, что у властей республики нет запасного плана, если Евросоюз прекратит оказывать помощь.