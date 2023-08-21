Мир 21 августа 2023, 16:04 Заподозренного в создании преступной группы главу разведки Словакии сняли с должности Президент Словакии Чапутова сняла с должности задержанного главу разведки Алача РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Словакии Зузана Чапутова своим указом временно отстранила от должности главу секретной службы SIS Михала Алача, задержанного полицией. Об этом сообщил сайт pravda.sk со ссылкой на пресс-секретаря президента Мартина Стрижинца.

«Его пребывание на государственной службе угрожало бы ее интересам», — пояснил представитель Чапутовой.

Реклама

Полиция задержала главу разведки Словакии 19 августа. Алача заподозрили в создании преступной группы, превышении полномочий и воспрепятствовании правосудию.

По версии правоохранителей, незаконную группу возглавил один из словацких бизнесменов, который хотел влиять на ход уголовных дел вместе с подозреваемым. Алач отказался признавать вину и уходить в отставку, сообщили «Известия».

Премьер-министр Словакии Людовит Одор прокомментировал намерения полиции задержать главу SIS на экстренном заседании Совбеза страны в пятницу. Глава правительства заявил, что никто в республике не остается неприкасаемым, если нарушает закон.