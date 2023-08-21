21 августа 2023, 16:04
Заподозренного в создании преступной группы главу разведки Словакии сняли с должности
Президент Словакии Чапутова сняла с должности задержанного главу разведки Алача
Президент Словакии Зузана Чапутова своим указом временно отстранила от должности главу секретной службы SIS Михала Алача, задержанного полицией. Об этом сообщил сайт pravda.sk со ссылкой на пресс-секретаря президента Мартина Стрижинца.
«Его пребывание на государственной службе угрожало бы ее интересам», — пояснил представитель Чапутовой.
Реклама
Полиция задержала главу разведки Словакии 19 августа. Алача заподозрили в создании преступной группы, превышении полномочий и воспрепятствовании правосудию.
По версии правоохранителей, незаконную группу возглавил один из словацких бизнесменов, который хотел влиять на ход уголовных дел вместе с подозреваемым. Алач отказался признавать вину и уходить в отставку, сообщили «Известия».
Премьер-министр Словакии Людовит Одор прокомментировал намерения полиции задержать главу SIS на экстренном заседании Совбеза страны в пятницу. Глава правительства заявил, что никто в республике не остается неприкасаемым, если нарушает закон.
Разведка
Преступления
Реклама
Реклама