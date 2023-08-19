Мир 19 августа 2023, 18:17 Главу разведки Словакии заподозрили в создании преступной группы Главу разведки Словакии Алача задержали по подозрению в превышении полномочий Unsplash

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Главу информационной службы (разведки) Словакии Михала Алача заподозрили в создании преступной группы, превышении полномочий и воспрепятствовании правосудию. О его задержании сообщило местное издание dennikn.sk со ссылкой на адвоката Мариана Бошанского.

Правоохранители заподозрили, что Алач состоял в ОПГ, влиявшей на ход уголовных дел. Во главе группы был местный бизнесмен. Основанием для задержания стало «предотвращение сговора», уточнил Бошанский. По его словам, утром состоялась очная ставка.

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Алач не признал вину и не планирует отставку, добавил правозащитник.

По данным СМИ, по уголовному делу также проходит глава управления национальной безопасности Словакии Роман Конечны. Ему также вменили превышение должностных полномочий. Кроме того, под следствием оказался бывший глава SIS Владимир Пколинский.

Временный премьер-министр страны Людовит Одор соберет внеочередное заседание совета национальной безопасности для обсуждения ситуации, уточнило ИА Rex.