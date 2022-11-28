Мир 28 ноября 2022, 01:06 «Заплатили русскому состояние». Трамп обвинил Минюст США в коррумпированности Экс-президент США Трамп обвинил Минюст в коррумпированности РИА «Новости»

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Минюст США занимается коррупцией, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Министерство „юстиции“ является коррумпированным. Предлагали Кристоферу Стилу один миллион долларов за ложь обо мне, заплатили русскому состояние, чтобы „добраться до Трампа“, приказали Facebook* не упоминать ноутбук Хантера Байдена перед выборами», — перечислил экс-глава Вашингтона.

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По его словам, произошедшие в январе 2021 года беспорядки у Капитолия тоже стали последствием коррупции. Сторонники Трампа штурмовали здание из-за победы демократа Джо Байдена на президентских выборах.

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В середине октября аналитик ФБР Брайан Отен сообщил в суде, что экс-сотруднику британских спецслужб Кристоферу Стилу предлагали один миллион долларов за доказательства «сговора» Трампа с Россией. Такую сумму ему должны были передать сотрудники ФБР. Стил был свидетелем в деле россиянина Игоря Данченко, которого следствие считало одним из составителей досье. На этот документ власти США опирались при расследовании «сговора», но доказать так ничего и не смогли.

* Facebook — соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.