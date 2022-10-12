ФБР предлагало миллион долларов за доказательства «сговора» Трампа с Россией | 360°

Мир 12 октября 2022, 03:59 Поделиться Telegram

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Viber ФБР предлагало миллион долларов за доказательства «сговора» Трампа с Россией ФБР предлагало Стилу миллион долларов за доказательства «сговора» Трампа с Россией Unsplash

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Федеральное бюро расследований (ФБР) США хотело получить доказательства «сговора» бывшего президента страны Дональда Трампа с Россией. За такие документы экс-сотруднику британских спецслужб Кристоферу Стилу предлагали один миллион долларов, заявил на суде аналитик ФБР Брайан Отен.

За миллион долларов Стила просили предоставить доказательства связи Трампа с Россией. Об этом бывший сотрудник британских спецслужб писал в своем досье. Как отметил аналитик, Стил не смог назвать даже имен своих источников, поэтому ничего не получил.

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Во время заседания суда Отен выступал в качестве свидетеля по делу россиянина Игоря Данченко. Следствие считает, что мужчина участвовал в составлении досье Стила. Россиянина обвиняют в предоставлении заведомо ложных сведений сотрудникам ФБР.

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Свою вину Данченко не признает. По его словам, он приезжал вместе с коллегами в Великобританию осенью 2016 года, чтобы «проинтервьюировать» Стила по поводу его досье. Тогда ему предложили денежную награду.

Американские власти расследовали версию о «сговоре» Трампа с Россией после президентских выборов 2016 года. Они опирались на собранные Стилом материалы, но так и не смогли доказать связь экс-лидера США с российской стороной.

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