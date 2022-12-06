Мир 06 декабря 2022, 10:37 «Заплати им сам». Поляки жестко раскритиковали Моравецкого из-за поддержки Украины Польские пользователи Twitter раскритиковали премьера Моравецкого из-за поддержки Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о необходимости продолжать оказывать полномасштабную поддержку Украине разгневало польских пользователей Twitter

Ранее политик сообщил на своей странице в социальной сети, что мировое сообщество обязано продолжать снабжать Украину военными и гуманитарными поставками.

Реклама

«Может быть, начнете думать не только про украинцев? В Польше становится жить все хуже и хуже. Вы в конечном счете сядете в тюрьму за растрату государственных денег на Украину», — отреагировал в комментариях к заявлению премьер-министра пользователь Ryszarda.

Реклама

Подписчик под ником Many предложил Моравецкому перестать пользоваться казной и заплатить Украине из собственного кармана.

«Эти воры дают Украине не свои деньги. Моравецкий, выплати все нужные средства из своего кошельника», — написал он.

Пользователь Jan отметил, что поляков все больше напрягает тот факт, что правительство раздает средства из бюджета страны, который формируется из налогов граждан.

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщал, что Польша имеет территориальные притязания на западные украинские земли.