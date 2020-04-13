Заплаканная медсестра рассказала об ужасах коронавируса

Медсестра ДиНэйл Шмолл из Соединенных Штатов работает в одной из больниц Нью-Йорка. Она записала видео, где со слезами на глазах рассказывает о том, насколько сложно работать в условиях пандемии и ухаживать за зараженными 2019-nCoV.

По словам 35-летней медсестры, она решила снять видео после того, как час проплакала на полу в номере отеля после «самой худшей в жизни» смены.

«Я устала заходить в комнату к своим мертвым пациентам. Заходишь в комнату, а там просто мертвое тело. И ты потом звонишь его родным с плохими новостями», — пожаловалась женщина.

Она отметила, что люди просто не представляют себе, насколько трудное время сейчас переживают сотрудники больниц, которые прикладывают все усилия, чтобы сохранить жизнь пациента. «Мы — люди, такие же, как все», — сказала медсестра, добавив, что сейчас как никогда требуется обычное человеческое сострадание.

На попечении ДиНэйл находятся одновременно 14 больных, а у ее коллег — по десять-шестнадцать. Она сообщила, что медработники в условиях пандемии должны работать по пять-шесть дней в неделю сменами по 13-15 часов. На сон им иногда остается лишь четыре-пять часов. За смену медсестра проходит почти по 13-18 километров.

Ранее американский врач раскрыл слова умирающего от COVID-19 пациента, который поинтересовался, кто будет платить за то, что его подключают к аппарату ИВЛ.

США сейчас занимают первое место по числу инфицированных и жертв COVID-19. Умерших уже более 20 тысяч человек, а зараженных свыше 500 тысяч.