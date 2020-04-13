«Худшее, что я видел за 12 лет работы»: врач раскрыл слова умирающего от COVID-19 пациента

Американец с тяжелой формой COVID-19 поинтересовался, кто будет платить за то, что его подключают к аппарату ИВЛ. Этот вопрос поразил анестезиолога — люди даже перед лицом смерти продолжают думать о деньгах.

«Эта ситуация — самое худшее, что я видел за 12 лет работы анестезиологом. Разбитое сердце следующего уровня — это слышать последние слова умирающего пациента, которого беспокоит финансовая сторона спасения его жизни», — написал на своей странице в Facebook медбрат-анестезиолог Деррик Смит.

Медик добавил, что обычно после интубации люди не выживают. Врачи позвонили жене умирающего, чтобы он смог поговорить с ней, возможно, в последний раз. Смит обвинил американское государство в том, что оно допустило массовую гибель людей, которые уходят сотнями с мыслями о деньгах.

США — лидер по количеству заразившихся коронавирусом в мире. В Соединенных Штатах более полумиллиона инфицированных. От COVID-19 умерли 20,5 тысячи человек. Всего в мире 2019-nCoV подхватили более 1,8 миллиона человек. жертвами болезни, которую вызывает новый вирус из Китая, стали 115 тысяч пациентов.