Запасы средств индивидуальной защиты истощились в США

Национальный запас защиты постепенно приходит к концу. Источники в Министерстве внутренней безопасности США уточнили, что Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям планирует заказать нужные средства в Китае и Малайзии.

Врач из больницы в Нью-Йорке на личной странице в Twitter пожаловалась, что получила обычный дождевик вместо специального защитного костюма.

«Я врач в больнице Нью-Йорка, и это „СИЗ“ (средства индивидуальной защиты — прим. ред.), которые мне только что вручили на мою смену. Наше федеральное правительство полностью подвело своих работников здравоохранения», — отметила специалист.

Ранее российское министерство обороны направило в США самолет с гуманитарной помощью. Багаж, который доставят из аэродрома Чкаловский, должен помочь медицинским работникам в борьбе против коронавируса.