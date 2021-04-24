Запас кислорода закончился на индонезийской подлодке

Запас кислорода для поддержания жизнедеятельности экипажа субмарины закончился примерно в 23:00 по московскому времени пятницы. Об этом сообщил начальник штаба ВМС республики адмирал Юдо Маргоно.

В субботу индонезийские спасатели продолжили поиск пропавшей в Балийском море подводной лодки. Сегодня ожидается прибытие иностранных судов и самолетов.

По данным сайта Detik, спасатели смогли зарегистрировать на глубине 50-100 метров электромагнитное излучение. Его источником может быть пропавшая субмарина.

«Одно из судов, оснащенных специальным оборудованием, в ближайшее время прибудет в район поисков и сможет установить источник излучения», — сказал руководитель пресс-службы вооруженных сил генерал-майора Ахмад Риад.

По предварительным данным, подлодка может находиться на расстоянии около 90 километров от северного побережья острова Бали.

Подводная лодка KRI Nanggala-402 исчезла с радаров в среду, 21 апреля. Экипаж проводил учения с торпедами. На борту были 53 моряка. Рядом с островом Бали, где исчезла подлодка, в тот же день нашли следы разлива нефти.