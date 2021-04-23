Неопознанный объект обнаружили рядом с местом пропажи подлодки ВМС Индонезии

Недалеко от места исчезновения подводной лодки Военно-морских сил (ВМС) Индонезии KRI Nanggala-402 нашли неопознанный объект. Такое заявление сделал начальник штаба ВМС адмирал Юдо Маргоно.

Он рассказал, что спасатели обнаружили неопознанный объект с высоким магнетизмом на глубине 50–100 метров. Власти страны надеются, что этот объект и есть пропавшая подлодка. К месту уже отправился корабль с эхолокатором. Он проверит эти догадки. На субмарине был кислород, рассчитанный еще на одни сутки. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

Подводная лодка KRI Nanggala-402 проводила учения с торпедами, но 21 апреля перестала выходить на связь. На борту находились 53 моряка. Предположительно, субмарина сейчас находится в водах Северного Бали на глубине 700 метров. Рядом с островом Бали, где исчезла подлодка, в тот же день нашли следы разлива нефти.

Помощь в поисках пропавшей субмарины предложили такие страны, как Россия, Германия, США, Франция, Австралия, Турция и Индия. Малайзия и Сингапур уже отправили спасательные суда к месту исчезновения KRI Nanggala-402.