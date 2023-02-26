Мир 26 февраля 2023, 17:30 Западу предрекли самоуничтожение в противостоянии с Россией Французский политик: Запад в противостоянии с Россией ведет себя к самоуничтожению YouTube

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Украину нельзя принимать в НАТО и Евросоюз. С таким заявлением в эфире телеканала CNEWS выступил бывший советник экс-президента Франции Анри Гено.

Он призвал Запад прекратить поддерживать Киев, чтобы быстрее завершить украинский конфликт.

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«Первое условие заключается в том, чтобы больше не брать на себя обязательств о приеме Украины в НАТО и даже в ЕС», — заявил он.

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Вторым условием Гано назвал прекращение поставок оружия Украине. По его мнению, Запад не представляет последствий, к которым приведет бесконечное насыщение ВСУ вооружением.

«Необходимо остановить эскалацию конфликта. За оборонительными вооружениями последуют наступательные действия», — предупредил он.

По его мнению, Россия воспринимает НАТО как угрозу своим границам, а Западу не удастся разгромить российскую армию. Наоборот, противостояние приведет Европу и Запад к самоуничтожению, подчеркнул политик.

Ранее французский политик Флориан Филиппо обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в чрезмерной услужливости США. По его мнению, лидер страны забыл, перед кем он отвечает, а отвечать он должен своему народу. Однако в угоду Западу Макрон подводит страну к глобальному конфликту с Россией, заявил Филиппо.