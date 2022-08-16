Новый отопительный сезон станет для Европы катастрофой. Без российского газа Западу останется только молиться

«Газпром» предупредил о том, что к зиме газ в Европе может подорожать до четырех тысяч долларов за тысячу кубометров. Уже сейчас цена выросла до 2,5 тысячи. Все это грозит усугублением энергетического кризиса, остановкой производств и социальными проблемами. Спасти Запад может только налаживание дружеских отношений с Россией.

Стоимость газа на бирже ICE Futures достигла 2,5 тысячи долларов за тысячу кубометров — впервые с 8 марта. В «Газпроме» предупредили, что к зиме цены вырастут еще сильнее — до четырех тысяч долларов за тысячу кубометров в лучшем для Европы случае.

С июня цены уже удвоились из-за ограничения прокачки по «Северному потоку». Одной из причин стали антироссийские санкции, из-за которых страны Запада ограничили закупки российского газа. Также «Газпром» решил не забирать турбину для «Северного потока — 2» из Германии, куда ее привезли без согласования с Россией после ремонта в Канаде.

Европе нужен газ

Уже сейчас рост цены на газ для Европы приблизился к 10%, по словам заместителя гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексея Гривача, это губительно сказывается на западных экономиках. При этом своего пика ситуация еще не достигла, так как отопительный сезон, когда газ будет более востребован, впереди.

При этом пока запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) восполнены лишь на две трети, компаниям нужно закачать еще как минимум 23,8 миллиарда кубометров газа, чтобы достичь уровня заполненности 2019–2020 года. При этом на отопительный сезон Европе нужно в десятки раз больше.

«В течение отопительного сезона Европа потребляет порядка 300 миллиардов кубометров газа. По цене в две тысячи долларов — это порядка 600 миллиардов. Важно, что в разы вырастет стоимость энергоресурсов для экономики, это является одним из основных двигателей инфляции, рецессии и так далее», — подчеркнул Алексей Гривач.

По словам ведущего эксперта ФНЭБ, преподавателя Финансового университета при правительстве РФ Станислава Митраховича, даже если Европа заполнит свои ПГХ полностью, это не решит проблему прохождения зимы, так как хранилища рассчитаны на постоянное пополнение. Если же поставок в достаточном объеме не будет, Европу ждет печальный сценарий.

Это естественные последствия войны Европы против основного поставщика энергоресурсов, это та цена, которую они должны заплатить за свои решения Алексей Гривач.

Отопительный сезон добьет Европу?

В Германии, чтобы «отбить» подорожавший газ, планируют ввести дополнительный сбор для потребителей — в размере 400-600 евро в год с домохозяйства. К аналогичным мерам прибегают и в других странах. Также правительства призывают сократить использование электроэнергии ради экономии ресурсов.

Однако ограничение для простых европейцев не помогут решить проблему, так как основное потребление газа все же идет на промышленных объектах, которые обеспечивают функционирование экономики, уверены эксперты.

«Государства вынуждены перекладывать часть нагрузки на бытовых потребителей, но не в полной мере, иначе будут социальные взрывы», — подчеркнул Алексей Гривач.

В условиях нехватки топлива европейским правительствам придется принимать непопулярные решения, которые приведут к общественному недовольству. Тогда к экономическому и энергетическому кризису добавится еще и социальный. Так что основным решением для Запада может стать сокращение работы промышленных предприятий.

«Существенное решение — это ограничение потребления, эти ресурсы нужны для того, чтобы работали предприятия. Если предприятия остановить, можно и без них жить, просто вопрос, где люди будут работать, что делать с безработными и так далее», — заявил Станислав Митрахович.

Российскому газу найдут замену?

По мнению экспертов, замену российскому газу Европа найти не сможет. Купить энергоресурсы по более низкой цене можно только в России, так как сжиженный природный газ, который продают США, существенно дороже обычного.

Других альтернатив нет — только сидеть и молиться, чтобы зима была теплой Алексей Гривач.

Станислав Митрахович подчеркнул, что также альтернативой газу может стать использование угля, однако его цена также существенно выше того, что привыкла платить Европа.

«Из-за засухи установился низкий уровень воды в реках Европы, в том числе в Рейне. Из-за этого нарушена логистика, работа речных барж, которые возят уголь. Уголь сам по себе дорогой, речное топливо дорогое, в общем, совокупность факторов сложилась», — сказал он.

Спасением для Европы могла бы стать атомная энергетика, но из-за повсеместного увлечения возобновляемыми источниками энергии и недостаточным финансированием сферы западные АЭС не могут обеспечить потребности региона.

При этом договор с Россией и отмена санкций могла бы спасти европейские экономики, уверен Алексей Гривач. По его словам, поставки российского газа в значительной мере оградили бы Европу от серьезного энергетического кризиса и многих других проблем, которые принесет с собой отопительный сезон.