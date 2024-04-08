Мир 08 апреля 2024, 09:07 Западным СМИ дали указания молчать о числе жертв теракта в «Крокусе» МИД России: западным СМИ запретили писать о числе жертв теракта в «Крокусе» РИА «Новости»

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Западные СМИ получили указания не писать о числе жертв теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске, а также не освещать другие детали трагедии, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от ее организаторов. Об этом сообщили в МИД России.

«Отмечена недопустимость демонстрации сочувствия и гуманизма в отношении русского народа», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

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Кроме того, на Западе организовали мощную пиар-кампанию, с помощью которой ответственность за содеянное возложили на ИГИЛ* (группировка признана в России террористической и запрещена). При этом СМИ отрицают причастность украинских спецслужб к теракту, подытожили в МИД.

Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что западные лидеры, в том числе президенты США и Франции, являются соучастниками теракта в Подмосковье.