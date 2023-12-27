Мир 27 декабря 2023, 02:32 Западный политик признался, где планировали организовать новый Майдан Политик Филиппо: Запад планировал организовать в Сербии новый Майдан Unsplash

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Запад планировал организовать в Сербии новый Майдан. Об этом в соцсети Х написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Прямо сейчас в Сербии происходит попытка оранжевой революции со стороны НАТО и его доверенного лица ЕС! На прошлой неделе сербский президент победил на выборах — атлантисты не выдержали и приняли меры», — сообщил политик.

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Филиппо напомнил, что в сербской столице организовали демонстрации в университетах и у мэрии. Политик заявил, что это «попахивает Евромайданом». НАТО уже давно угрожает Сербии, подчеркнул Филиппо.

Исполняющий обязанности мэра Белграда Александр Шапич назвал прошедшие в городе беспорядки «майданизацией». Демонстранты нанесли ущерб зданию скупщины — они кидали камни и били по дверям и окнам старого строения.