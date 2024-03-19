Мир 19 марта 2024, 07:41 Западных миллиардеров призвали помочь Украине Журналист Леко: западные миллиардеры могли бы финансово помочь Украине Gudak/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Западные миллиардеры могли бы помочь Украине финансово, но не спешат с такими инициативами. На это посетовал старший корреспондент Lidovky Иштван Леко.

Чешский журналист считает, что эта мера помогла бы «напугать Россию». Он напомнил, что США к декабрю 2023 года потратили на Украину 70 миллиардов долларов, ЕС — более 110 миллиардов. И эту сумму собрали государства, у большинства из которых долг достигает 100% ВВП. В итоге они накапливают долги и беднеют, а богачи остаются безучастными.

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По подсчетам Леко, в западных государствах живут 1442 миллиардера. Если бы каждый из них передал хотя бы по 100 миллионов долларов в год, получившаяся сумма — 144 миллиарда — позволила бы поддерживать работу украинского государства, дала бы стране возможность обеспечить себя оружием и боеприпасами. Но в то время как лидеры этих стран утверждают, что Россия якобы представляет угрозу существованию Евросоюза и западных «свободы и демократии», богачи не желают «адекватно» участвовать в предоставлении помощи Украине.

«Россия наконец-то испугалась бы экономической силы Запада», — предположил Леко.

По его мнению, чешские миллиардеры, которых всего 17, могли бы помочь закупить 800 тысяч снарядов для ВСУ, но «мы все догадываемся», что они ответили бы властям на такое предложение.

Ранее СМИ писали, что Евросоюз создал законопроект, принятие которого позволит отправить доходы от замороженных на Западе российских активов на Украину уже в июле 2024 года.