Мир 19 марта 2024, 03:52 ЕС предложил начать отправку российских активов для Украины в июле Bloomberg: ЕС разработал проект использования активов России для Украины РИА «Новости»

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ЕС разработал законопроект, принятие которого позволит направить Украине доходы от замороженных на Западе российских активов уже в июле. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Документ подразумевает введение налога на непредвиденную прибыль от замороженных резервов и использование полученных средств. Речь идет о сумме приблизительно в 3 миллиарда евро в год. Эти деньги пойдут для финансирования поставок оружия Украине и ее оборонной промышленности.

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Часть доходов будет передаваться в Европейский фонд мира, из которого оплачиваются поставки оружия Киеву, а также Фонд поддержки Украины Ukraine Facility.

Проблема заключается в том, что проект должны одобрить все члены Евросоюза.

Главы МИД ЕС поддержали идею использования доходов от замороженных российских активов для поставок оружия Украине, но окончательного решения достичь не удалось. Об этом ранее заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.