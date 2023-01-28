Мир 28 января 2023, 04:33 Польша передаст Украине танки Twardy ради их «утилизации» — эксперт Военный эксперт Дрозденко: Польша «утилизирует» танки Twardy ради компенсации от Европы Публичное достояние

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Польша поставляет Украине модернизированные советские танки Т-72М1 — Twardy, чтобы после их «утилизации» перевооружить собственную армию на американские танки Abrams за счет Европы, заявил военный эксперт Дмитрий Дрозденко. Его слова передало РИА «Новости».

«Польша направляет свои Twardy, избавляясь таким образом от „советского“ наследия, чтобы потом закупить Abrams», — отметил собеседник.

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По его мнению, польские власти рассчитывают получить деньги. Дрозденко назвал такую мотивацию банальной. Он напомнил, как ранее глава правительства Польши Матеуш Моравецкий говорил о желании Варшавы получить от ЕС компенсацию за поставляемые ВСУ вооружения.

Украинский посол во Франции Вадим Омельченко сообщил, что Запад планирует поставить Киеву 321 тяжелый танк. По словам дипломата, необходимо ускорить отправку техники. ВСУ очень нуждаются в наступательном вооружении, особенно после взятия российскими военными Соледара. В настоящий момент бойцы ВС России закрепились в Угледаре.