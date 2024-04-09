Мир 09 апреля 2024, 14:53 Западные союзники не смогли договориться о целях поддержки Украины Эксперт Ланге: западные союзники Киева не договорились о целях его поддержки Karl-Josef Hildenbrand / Global Look Press

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Серьезный раскол произошел в рядах западных союзников Украины. Такое мнение выразил немецкий эксперт в области безопасности Нико Ланге. Его слова привело NTV в соцсети X.

«Внутри НАТО и группы по поддержке Украины так и не смогли договориться о целях помощи Украине», — поделился собеседник издания.

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По его словам, многие страны ждут друг от друга шагов по поддержке украинских властей. Однако ни одно государства пока не взяло на себя инициативу в этом вопросе, добавил Ланге. Сложившаяся ситуация угрожает Киеву, подытожил эксперт.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба «отчаянно» просил передать комплексы Patriot для ВСУ. По его мнению, страны-союзники должны поддерживать Киев.