Западные СМИ заявили, что антироссийские санкции раскалывают Европу

Раскол внутри Европы станет тем более заметным, чем дольше будут сохраняться санкции против России. Об этом в своей статье для немецкого издания Der Spiegel написал обозреватель Маркус Беккер.

По словам автора, прошедший несколько дней назад саммит Евросоюза в Версале был призван показать единство среди стран-членов объединения. Однако на нем выяснилось, что европейцы не могут прийти к единому мнению о новых санкций в отношении России. Также они не могут прийти к консенсусу о приеме Украины в ЕС.

«Чем больше людей гибнет и чем сильнее западные санкции бьют по самому ЕС, тем больше трещин на европейском фронте», — подчеркнул Беккер.

В результате длительных обсуждений главы государств и правительств пришли к тому, что Киеву необходимо пройти полную процедуру для признания членства, никаких преференций стране предоставлено не будет, хотя этого требовали несколько стран Восточной Европы.

Еще одно требование восточных членов Евросоюза — прекращение поставок российских энергоносителей. Оно также было отвергнуто.

Среди причин отказа называют риск еще более значительного подорожания электроэнергии. Чтобы избежать подобного, Греция, Италия и Испания предложили ограничить цены на энергоносители. Данная идея была отвергнута Германией и Нидерландами.

Кроме того, участники саммита оказались удивлены предложению главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об удвоении помощи Украине на покупку оружия. В декларации по итогам встречи данное предложение не было включено никаким образом.

Ранее в МИД заявили о том, что Россия в случае необходимости готова к жесткому противостоянию с Евросоюзом в энергетической сфере.