МИД заявил о готовности России противостоять ЕС в энергосфере

Россия в случае необходимости готова к жесткому противостоянию с Евросоюзом в энергетической сфере. Об этом со ссылкой на МИД РФ написал «Взгляд».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что ЕК к середине мая представит предложения по отказу от российских нефти, газа и угля к 2027 году. Она заявила, что для избавления от зависимости Евросоюз намерен диверсифицировать поставки и масштабно инвестировать в возобновляемые источники энергии. А уже сегодня Евросоюз может принять новый пакет санкций против РФ, сообщал News.ru.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Евросоюз не будет вводить санкции в отношении российских нефти и газа. По его словам, это значит, что в предстоящий период энергоснабжение Венгрии будет безопасным.

Президент США Джо Байден во вторник объявил о введении санкций на поставки нефти, газа и угля из России. Хозяин Белого дома сказал, что понимает страны Евросоюза, которые отказались присоединиться к этим мерам. Однако заверил, что если ЕС все же последуют примеру Соединенных Штатов, то американцы это полностью поддержат и помогут Европе побороть энергетическую зависимость от России.

Старший аналитик компании «Альпари» Анна Бодрова ранее в беседе с «360» заявила, что запрет США на импорт российской нефти скажется и на других странах. А сокращение поставок уже привело к стремительному росту цен не только в Европе и США, но и в Азии.