Мир 16 марта 2024, 12:03 Западные СМИ сообщили Украине плохие новости об F-16 NI: ничтожное количество F-16 на Украине не поможет ВСУ U.S. Department of Defense

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Украинским военным в конфликте с Россией не поможет ничтожное количество устаревших истребителей F-16. Об этом сообщило издание The National Interest.

«Если говорить о ситуации прямо, то F-16 не помогут ВСУ по нескольким причинам. Этот тип самолетов уже устарел, срок их эксплуатации подходит к концу. Отправка в воздушный бой старых самолетов не сулит ничего хорошего для Украины», — заявили авторы статьи.

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Журналисты напомнили, что в лучшем случае Украина получит очень ограниченное число истребителей, которые не принесут ощутимой пользы на поле боя.

«Этот тип самолетов не имеет шансов против современных российских аналогов, так что ВСУ смогут использовать F-16 весьма редко», — добавили они.

Ранее газета The New York Times сообщила, что летом ВСУ смогут рассчитывать лишь на шесть истребителей F-16 в зону конфликта, что меньше полноценной эскадрильи.