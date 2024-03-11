Мир 11 марта 2024, 10:07 Западные СМИ сообщили плохие новости об F-16 для Украины NYT: летом ВСУ смогут поднять в воздух лишь шесть истребителей F-16 United States Air Force

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Украинские военные летом смогут рассчитывать лишь на шесть истребителей F-16 в зоне конфликта с Россией. Об этом сообщило издание The New York Times.

«К моменту возвращения обученных пилотов на Украину из 45 обещанных европейскими союзниками истребителей F-16 будет поставлено для ВСУ всего шесть», — отметили авторы статьи.

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Журналисты добавили, что к лету лишь 12 украинских летчиков смогут полноценно работать на истребителях F-16, что не составляет даже полноценную авиационную эскадрилью.

«Обучение пилотов F-16 по обычным стандартам занимает годы, тогда как для украинцев программу сжали до нескольких летных месяцев. Тем не менее процесс идет медленнее ожидаемого, потому что многим пилотам сначала пришлось освоить английский язык для эффективной работы на истребителе», — подчеркнули они.

Газета Politico отмечала, что базы размещения F-16 на Украине станут главными целями для ВКС России.